全民造星III｜姜濤指ANSONBEAN非「姜濤2.0」︰對他不公平 (21:15)

【今晚直擊】ViuTV《全民造星III》今晚在九展STAR HALL舉行總決賽。雖然ViuTV不設觀眾入場，但場外仍然聚集了半百粉絲，為他們心目中的偶像打氣。

姜濤及吳啟洋擔任表演嘉賓。外界形容陳毅燊（ANSONBEAN）是「姜濤2.0」，姜濤說︰「將任何人講成是我的2.0也不公平，他們應該想人認識他們自己，而不是關於我。其實是很難比較，人人都有獨特性。」

《全民造星II》冠軍吳啟洋即將卸任，他沒有不捨，反而為未來的樂壇有更多唱得又跳得的藝人感興奮。吳啟洋說︰「開心能夠百花齊放，不擔心受威脅。參賽者的狀態非常好。今晚沒有現場觀賞，是不夠熱鬧，如果有觀眾，參賽者在台上會更有力量，更落力表演。」

導演麥兆輝因私人理由臨時缺席，評判團只餘下毛舜筠、鄧麗欣、王菀之及ViuTV製作部副總裁金廣誠。ViuTV表示今晚台前幕後共有200人，參賽者必須於賽前72小時內接病毒檢測，他們出場要量體溫及填寫健康申報表，以及保持1.5米距離。

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（即時娛樂）