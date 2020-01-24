全民造星III｜毛舜筠鄧麗欣狂冧ANSONBEAN (00:14)

【今晚直擊】ViuTV《全民造星III》今晚在九展STAR HALL舉行總決賽，結果由趙祥誠（Ben）奪得冠軍，陳葦璇及陳毅燊（ANSONBEAN）就分別獲頒亞軍及季軍。大會公布3人其實同分，Ben最後憑觀眾投票而取勝。

評判毛舜筠表示如讓她選多次都會選ANSONBEAN︰「他很平均，唱、跳、樣子都是一粒星。他那麼靚仔，當然可以在演藝上發揮﹗一個唱歌都得的人，演戲都會好，當然要多給他機會磨練。（向公司推薦？）公司會看到。」鄧麗欣認為陳葦璇好值得拿冠軍，她從未失準，非常穩陣，但Ben各方面也好好，而且很有觀眾緣。至於ANSONBEAN，鄧麗欣說︰「他眼細細，有韓星Feel，妹妹仔會很喜歡。（你也很喜歡？）好鍾意﹗」

相關新聞︰全民造星III｜冠亞季同分 Ben憑觀眾投票登冠軍寶座

相關新聞︰全民造星III｜陳葦璇評判團得分最高 ANSONBEAN排第二被毛舜筠狂讚

相關新聞︰全民造星III｜Cloud全民投票領先 ANSONBEAN排第三

相關新聞︰全民造星III｜彭秀慧感動參賽者將開花結果 二汶考慮邀合作

相關新聞︰全民造星III｜姜濤指ANSONBEAN非「姜濤2.0」︰對他不公平

（即時娛樂）