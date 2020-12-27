造星彩蛋｜監製花姐直認對賽果跌眼鏡 曾估冠軍Ben無緣入10強 (16:15)

ViuTV《全民造星III》總決賽昨晚舉行，結果由趙祥誠（Ben）奪冠，亞軍是陳葦璇，季軍是陳毅燊（ANSONBEAN）。騷後眾人拍攝《造星彩蛋》，由梁業（肥仔）及呂爵安（Edan）擔任主持，訪問三甲、10強參賽者、導師林二汶和彭秀慧、監製花姐等。

節目初段播出Ben由面試至今的比賽過程，他自信表示：「有好多人話『阿Ben，你跳折骨舞唔可以行到好遠』，我經已受了好多挫折，但這一刻證明了自己是可以。」之後Ben在節目內多謝家人及各界主持，他說：「想多謝我媽咪，她一個人養大我們五兄弟姊妹，多謝家姐阿妹由casting已經陪住我，一路陪住我到現在，多謝台前幕後所有工作人員，多謝所有參賽者，你們教了我好多事情。」

其間，肥仔一度追問花姐對賽果有否「跌眼鏡」，花姐作勢打了肥仔一下並說：「我真的跌眼鏡，初初見阿Ben時，直情連10強都無得入。（本身三甲心水是？）嘩，你跣我呀，我做咩要答你。」Ben亦表示：「我都無想過自己入10強，以為20強、30強就完，20強已做到自己最想做的事，覺得好滿足，所以今日我做得如何也好，因為大家已學識了enjoy。」

（即時娛樂）