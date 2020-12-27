露雲娜離婚後自我反省性格乞人憎 跟前夫維持好友關係 (18:38)

露雲娜為第二張翻唱靚聲碟《下雨天》，接受商台節目《1圈圈 星光背後》專訪，她透露今次挑選了不少後輩的作品來翻唱，「我聽好多新歌，不可以畀人話老餅，我好欣賞張敬軒、方皓玟和Supper Moment，他們好有才華、好有自己風格及好有heart」。露雲娜指新專輯由第二任丈夫Perry Martin繼續擔任監製及編曲，碟內唯一一首全新英文歌《Forever》更是由Perry作曲作詞，「這是代表我和老公的愛，他寫的《Forever》不止是今世，他認為我們前世已在一起，將來即使我先離開，或是他先走，也希望下一世再找到我」。

露雲娜表示跟Perry緣起於40年前一曲《豆芽夢》，二人皆經歷首段婚姻失敗，於2000年透過社交網重遇，Perry為愛放棄美國的一切來港，及至2013年結婚修成正果。提到第二段婚姻已過七年之癢，她說：「跟上段婚姻不同，我們溝通很多，每一晚都會kiss，日日都會擁抱，有時他想什麼，我也會想到什麼。」

至於跟首任丈夫、香港名攝影師Sam Wong的關係，露雲娜坦言已原諒對方，二人維持好友關係，除了因為他們的兒子Brian外，她自己也學懂反省，「一段婚姻破裂，除了他，我自己也有責任，我也有不對的地方，以前我真的太過緊張，給他太大壓力，會不停打電話問他：『你幾點返嚟食飯？個仔唔舒服點解唔理？點解你打咁多機？』令他透不過氣，事隔很多年才明白我是幾乞人憎，哈哈」。她稱離婚初期經常自責，沒法給孩子一個完整家庭，但慶幸兒子Brian懂事。

（即時娛樂）