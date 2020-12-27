港區國安法｜危機感如影隨形 何韻詩更珍惜與家人共聚 (22:02)

近年不時參與遊行及發聲的何韻詩，今日在社交平台上載帶父母行山的照片，透露自7月港區國安法實施以來，危機感每天也伴隨住自己，身邊的友人也逐一離開。

她說︰「壞時候帶嚟嘅其中一個positive，係令你突然更加乘十地在意你身邊嘅好事情。今年之痴線，可謂前所未見。自從七月國安法後，大家都生活喺各種不安當中。友人逐一離開，走同留都有各種挑戰要面對。到底幾時會有人上門、幾時會俾人拉，危機感每日都伴隨住自己。正確嚟講唔算係恐懼，但心中約莫有數，一種好古怪嘅居安（....?）思危。但正因為有呢種極度不確定，更加令自己珍惜每一刻仍可以同家人朋友相聚嘅時候。」

「回想好多年嘅聖誕都係同一班朋友、做show或者到外地過，今年疫情影響無得周圍去，選擇咗喺Goodea Goomo屋企為佢哋煮聖誕大餐。都係簡單嘅雞啊薯啊包啊咁，但重點不在於食物。最近亦開始帶佢哋去行山，有時亦會相約朋友，山上共同進退。能夠喺最普通嘅日常，強烈地感受到每一刻時光嘅珍貴，呢個感覺從未試過，好神奇，係最大的blessing。」

「好與壞，定義可以好闊，都係相對嘅。如果你嘅人生目標係不斷尋求靈魂上嘅進步，那麼在最不穩定的時候，你都有機會會找到最大嘅快樂。好變態、好老土我知，但係真嘅。邁向2021，我不求好或壞，只願在新一年當中的各種新挑戰，能令你我成長多一些、堅壯多一些、互相珍惜多一些。世界各地嘅大家，好好保重。#2020 #香港」

（即時娛樂）