專訪｜原諒女友 多溝通經營感情 謝東閔：做人不如開心啲 (23:28)

謝東閔於2010年參加《超級巨聲2》奪得第4名，入行後一直以拍劇為主，演出角色愈來愈有發揮，在剛播畢的《香港愛情故事》就有破格演出，劇中的他性格花弗、不羈，背着女友跟王敏奕發生曖昧關係，兩人更有多場激吻戲。現實中，謝東閔曾被女友朱智賢背叛，女方被爆與人夫黎振燁「車廂偷食」，他選擇不離不棄、繼續守護，並陪伴女友開記者會認錯，因而獲封「最佳男朋友」。事件已過去大半年，問到是否已完全原諒女友？謝東閔說：「過去了就由它過去，已經沒去想。我是不喜歡帶給別人負能量的人，大家最重要保持開心正能量。人生都活了一段時間，不開心只會令自己更不開心，做人不如開心一點。（心裏會否有條刺？）沒有，我都不記得了，我們之間，以及朋友間亦無再提起過這件事。在我心目中，不開心的事很快就會掉低。」

兩人一度傳出情變，謝東閔在社交網分享與朱智賢及3隻愛犬合照力證感情依舊。謝東閔表示現時與女友關係穩定，互相給予對方正能量。對於獲封「最佳男朋友」，他稱不攻當，因每個人都有優點及缺點，在他心目中並無「最佳男朋友」，只有夾不夾，「人生就是不斷令自己有所啟發，無論愛情、事業、家人方面，我都仍在學習中，要去學習愛惜每一樣東西」。他坦言這段經歷後，跟女友多了溝通去經營這段感情。至於是否仍視對方為結婚對象？謝東閔坦言暫時未想過結婚，覺得結婚只是一張紙，簽完紙不會代表永遠都很好，對他來說最重要相處舒服。謝東閔自言喜歡簡單、平淡的感情，不要那麼多高低起伏，亦因為怕煩不喜歡搞曖昧，所以，他曾被指花弗愛識女仔，先後跟湯洛雯和曾淑雅拉上關係，令他大感無辜，但既然不是事實就不用回應了。

事業方面，謝東閔近年開始獲公司力捧上位，歌視兩線發展。回顧這10年，他用「刺激」來形容，一來成就了他唱歌、演戲的夢想，而且能留在一間公司工作10年並非一件易事。眼見同期「巨聲幫」的林欣彤、胡鴻鈞、吳業坤在樂壇有所成績，近年他才簽唱片公司，謝東閔直言沒有羨慕，因他集中演戲，而且有很多得着。謝東閔自言是靠唱歌入行，從未放棄過唱歌，近年更有份主唱劇集歌，但之後可能要暫時將它放低，因他是很難一心二用的人，故希望多放時間專注演戲，不想浪費這10年。

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（即時娛樂）