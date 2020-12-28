專訪｜確診經歷 思想變成熟 施匡翹目標做情歌天后 (23:22)

2020年，是特別的一年，新冠肺炎疫情肆虐全球，大家的日常生活因而受影響，其中對24歲的施匡翹來說更是難忘。去年出道的施匡翹，知名度不高，直至她成為香港娛樂圈首位確診新冠肺炎的女歌手，因而多了人關注。施匡翹形容2020年是人生中最特別一年，也是學習的一年，因曾確診的經歷，令她覺得突然間成長了，不論面對別人、跟別人溝通，甚至思想上都是，「之前會覺得任何事都無所謂，現在待人接物都要思考過，要更有動力，盡量做好自己，做得更好畀人睇」。

對於被稱為香港娛樂圈首位確診女歌手，施匡翹感無奈，但也要接受，認為這件事無人想發生，只是剛巧讓她經歷了，她笑稱：「至今仍會被身邊的工作人員開玩笑，以香港娛樂圈首位確診女歌手，來介紹我給別人認識，這是一個另類的自我介紹，令別人可能有少少印象都聽過我個名，不可以說是好還是不好，只要樂觀和搞笑去面對就OK。」

施匡翹又自爆初入行時，不認為藝人是一份長久職業。「2019年初入行，沒有現在般勤力，因當時還是學生，不認為這是一份長久職業，也不知是否對唱歌真的有興趣，加上本身有其他興趣，既打算考瑜伽導師牌，又攻讀幼兒教育，還欠一年實習便正式大學畢業，一切還在摸索階段。2020年有了自己的音樂作品，也比較確認自己是喜歡幕前工作，現在方向已很明確，知道自己肯定喜歡音樂，已決定將所有時間投放在這一行，視這一行為終身職業」。

除唱歌，她也希望演戲，但她至今只拍過一次拖，自覺唱歌或演戲情感都不夠。「2021年的功課是睇多點愛情片和亦舒的愛情小說來改善。4年無拍拖，期間都無人追，不是不想拍拖，但本身好宅女，完全無機會認識對象，讀幼兒教育全部都是女同學，媽媽曾說可能入了行會認識到男仔，不過發覺原來更難，可能平時我比較內斂，如果和心儀對象撻着，我都可以好熱情，還是看緣分，緣分來了自然會有」。

疫情令工作進展不似預期，幸遺傳父母性格，令施匡翹樂觀面對。她認為所有事情都是上天安排，亦覺得是最好的安排，「2020年思想上邁向成熟，新人做錯好正常，只要記住下次不要做錯就可以了。2021年展望，就是疫情一定要快點過，對任何人都很重要，我亦會一邊推出作品，一邊學習進步，學習作曲編曲及上戲劇班，明白要在這一行做得好，不可以只靠外表，一定要有實力，仍會以情歌方面發展，望有日能成為情歌天后」。

欲知專訪詳情，請留意明天（12月29日）明報娛樂版。

（即時娛樂）