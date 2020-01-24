【回顧2020】新冠肺炎疫情重創娛樂圈 湯漢斯志村健中招 城城Eason阿Sam開騷打氣 (21:00)

張敬軒雖然於11月成功在紅館開騷，主辦單位亦做足防疫措施，不過有幾位確診者在潛伏期曾入紅館睇騷，軒仔聞悉後心情沉重、擔憂和難過。（資料圖片）

「舞台王者」郭富城接歌神棒，在5月9日舉行網上慈善演唱會，老婆和女兒都有捧場。（資料圖片）

許冠傑今年4月上旬，舉行網上免費直播《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為全球華人抗疫打氣。（資料圖片）

新冠肺炎重創全球娛樂圈，湯漢斯夫婦和麥當娜等曾確診，志村健（左下圖）則染疫亡，許冠傑﹑郭富城和陳奕迅則舉行抗疫騷打氣。（資料圖片）

今年新冠肺炎疫情肆虐全球，各行各業飽受衝擊，娛樂圈亦不能倖免，在本港不少大型演出，包括演唱會、舞台劇、頒獎禮及商場活動等，大部分相繼煞停、延期或取消，有部分則改在線上舉行，受影響未能開騷的歌手包括劉德華、溫拿、黎明、AGA、方皓玟、梁釗峰和陳健安等；全港戲院因疫情3度被迫停業，期間適逢是復活節、暑假及聖誕的黃金檔期，電影業受重創，情况慘不忍睹，連荷李活的電影映期，亦因疫情而大兜亂，有部分電影索性改於串流平台播放。

演藝界亦有不少巨星藝人確診，包括奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）和太太麗達韋遜（Rita Wilson），他們是荷李活首對染疫夫婦，二人在3月時確診，在澳洲完成隔離後返回美國；奧斯卡最佳導演米路吉遜（Mel Gibson），承認於4月時確診新冠肺炎，當時他在洛杉磯醫院治療1星期，及後康復。而樂壇天后麥當娜（Madonna）、大隻佬狄維莊遜（Dwayne Johnson）和其家人，亦先後承認確診。據英國《太陽報》報道，「萬人迷」碧咸（David Beckham）夫婦亦於今年3月受到感染，導致多名密切接觸者如保鑣、司機和私人助理等「中招」，因此被視為超級傳播者。

《志村動物園》諧星志村健今年3月感染新冠病毒病逝，消息震驚日本藝能界，而志村健生前主持的長壽節目《志村動物園》，由拍檔相葉雅紀接手，並易名《I Love大家的動物園》。

本港娛樂圈方面，今年7月，女歌手施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎，令娛樂圈爆出傳播群組，他們病發前曾到過多間電台及電視台，令圈中人人自危。7月下旬，新城知訊台執行總監程凱欣被指曾沒有戴口罩跟施匡翹合照，結果亦中招，令新城一度暫停運作，僅以自動化電腦播歌。之後施匡翹出院，並轉往鯉魚門隔離營，去到8月13日終可離開隔離營並返家。

61歲的麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）、劉少君亦先後確診，期間麥德羅病情反覆，一度連續發燒5天，幸之後退燒，最後他於8月初出院；惟麥德羅與劉少君出院後不久，即相約飲茶，惹來網民爭議，網民斥兩人行為自私，應該為人為己，暫時留在家中，麥德羅事後道歉認錯，並呼籲勿應酬聚會。

62歲時裝設計師鄧達智（William）7月24日初步確診新冠肺炎，在家自我隔離4日後，被送進聯合醫院，留醫8日對抗病魔成功，康復出院後的William乖乖留家休養。另外，莫華倫、謝玲玲、余錦基和邱達昌夫婦，亦先後確診。

疫情肆虐，歌神許冠傑（Sam）於今年4月上旬，舉行網上免費直播《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為全球華人抗疫打氣，獲得極大迴響，在3個官方平台錄得逾644萬觀看人數。

「舞台王者」郭富城接歌神棒，在5月9日舉行網上慈善演唱會《郭富城鼓舞‧動起來Online Concert 2020》，城城與戴口罩的舞蹈員載歌載舞，為大家打氣之餘，並在疫情下為舞蹈員及電影界基層紓困，相當有心。

除了歌神Sam和天王城城外，陳奕迅（Eason）於7月時舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會，為「演制抗疫基金」籌款，希望為業界解困。

在疫境下，全球樂壇將演唱會轉到網上舉行，包括英國女歌手Dua Lipa、日本男團「嵐」，香港有梁詠琪、RubberBand和周柏豪等，同時不少歌手如容祖兒、何韻詩、關心妍、Gin Lee（李幸倪）等，亦在網上開Live。

張敬軒雖然於11月成功在紅館開騷，主辦單位亦做足防疫措施，不過有幾位確診者在潛伏期曾入紅館睇騷，軒仔聞悉後心情沉重、擔憂和難過。英皇娛樂收到衛生署通知後，已立即採取行動，通知所有參與演出的不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員，盡快進行檢測，而軒仔檢測結果呈陰性。

蕭正楠於11月24日被證實在11月18日曾跟新冠肺炎確診者接觸，當日他為MyTV SUPER在一食肆拍攝飲食節目，其後該食肆一名職員確診，蕭正楠因此被列為緊密接觸者，而阿蕭於11月19日出席台慶活動，為謹慎起見，所有當日出席台慶共205名TVB藝員已接受測試，而阿蕭之後要入住隔離中心接受強制檢疫。蕭正楠在12月初於社交網拍片報平安，宣布兩次檢測結果呈陰性，已經完成隔離，並可以出關離開。

（即時娛樂）