【回顧2020】新冠肺炎疫情重創娛樂圈 湯漢斯志村健中招 城城Eason阿Sam開騷打氣 (21:00)

今年新冠肺炎疫情肆虐全球,各行各業飽受衝擊,娛樂圈亦不能倖免,在本港不少大型演出,包括演唱會、舞台劇、頒獎禮及商場活動等,大部分相繼煞停、延期或取消,有部分則改在線上舉行,受影響未能開騷的歌手包括劉德華、溫拿、黎明、AGA、方皓玟、梁釗峰和陳健安等;全港戲院因疫情3度被迫停業,期間適逢是復活節、暑假及聖誕的黃金檔期,電影業受重創,情况慘不忍睹,連荷李活的電影映期,亦因疫情而大兜亂,有部分電影索性改於串流平台播放。

演藝界亦有不少巨星藝人確診,包括奧斯卡影帝湯漢斯(Tom Hanks)和太太麗達韋遜(Rita Wilson),他們是荷李活首對染疫夫婦,二人在3月時確診,在澳洲完成隔離後返回美國;奧斯卡最佳導演米路吉遜(Mel Gibson),承認於4月時確診新冠肺炎,當時他在洛杉磯醫院治療1星期,及後康復。而樂壇天后麥當娜(Madonna)、大隻佬狄維莊遜(Dwayne Johnson)和其家人,亦先後承認確診。據英國《太陽報》報道,「萬人迷」碧咸(David Beckham)夫婦亦於今年3月受到感染,導致多名密切接觸者如保鑣、司機和私人助理等「中招」,因此被視為超級傳播者。

《志村動物園》諧星志村健今年3月感染新冠病毒病逝,消息震驚日本藝能界,而志村健生前主持的長壽節目《志村動物園》,由拍檔相葉雅紀接手,並易名《I Love大家的動物園》。

本港娛樂圈方面,今年7月,女歌手施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎,令娛樂圈爆出傳播群組,他們病發前曾到過多間電台及電視台,令圈中人人自危。7月下旬,新城知訊台執行總監程凱欣被指曾沒有戴口罩跟施匡翹合照,結果亦中招,令新城一度暫停運作,僅以自動化電腦播歌。之後施匡翹出院,並轉往鯉魚門隔離營,去到8月13日終可離開隔離營並返家。

61歲的麥德羅與女友劉麗萍(Apple姐)、劉少君亦先後確診,期間麥德羅病情反覆,一度連續發燒5天,幸之後退燒,最後他於8月初出院;惟麥德羅與劉少君出院後不久,即相約飲茶,惹來網民爭議,網民斥兩人行為自私,應該為人為己,暫時留在家中,麥德羅事後道歉認錯,並呼籲勿應酬聚會。

62歲時裝設計師鄧達智(William)7月24日初步確診新冠肺炎,在家自我隔離4日後,被送進聯合醫院,留醫8日對抗病魔成功,康復出院後的William乖乖留家休養。另外,莫華倫、謝玲玲、余錦基和邱達昌夫婦,亦先後確診。

疫情肆虐,歌神許冠傑(Sam)於今年4月上旬,舉行網上免費直播《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》,為全球華人抗疫打氣,獲得極大迴響,在3個官方平台錄得逾644萬觀看人數。

「舞台王者」郭富城接歌神棒,在5月9日舉行網上慈善演唱會《郭富城鼓舞‧動起來Online Concert 2020》,城城與戴口罩的舞蹈員載歌載舞,為大家打氣之餘,並在疫情下為舞蹈員及電影界基層紓困,相當有心。

除了歌神Sam和天王城城外,陳奕迅(Eason)於7月時舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》網上慈善音樂會,為「演制抗疫基金」籌款,希望為業界解困。

在疫境下,全球樂壇將演唱會轉到網上舉行,包括英國女歌手Dua Lipa、日本男團「嵐」,香港有梁詠琪、RubberBand和周柏豪等,同時不少歌手如容祖兒、何韻詩、關心妍、Gin Lee(李幸倪)等,亦在網上開Live。

張敬軒雖然於11月成功在紅館開騷,主辦單位亦做足防疫措施,不過有幾位確診者在潛伏期曾入紅館睇騷,軒仔聞悉後心情沉重、擔憂和難過。英皇娛樂收到衛生署通知後,已立即採取行動,通知所有參與演出的不同單位、不同公司的台前幕後等工程人員,盡快進行檢測,而軒仔檢測結果呈陰性。

蕭正楠於11月24日被證實在11月18日曾跟新冠肺炎確診者接觸,當日他為MyTV SUPER在一食肆拍攝飲食節目,其後該食肆一名職員確診,蕭正楠因此被列為緊密接觸者,而阿蕭於11月19日出席台慶活動,為謹慎起見,所有當日出席台慶共205名TVB藝員已接受測試,而阿蕭之後要入住隔離中心接受強制檢疫。蕭正楠在12月初於社交網拍片報平安,宣布兩次檢測結果呈陰性,已經完成隔離,並可以出關離開。

