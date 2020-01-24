彭秀慧買畢業禮物畀組員 貼「BEAN BEAN無力」照片找數 (12:19)

ViuTV《全民造星III》賽果塵埃落定，B組的ANSONBEAN膺季軍、A組的陳葦璇和Ben分奪亞軍和冠軍，以賽果來說，林二汶帶領的A組成績稍佳。

B組導師彭秀慧在決賽當天，為得獎的ANSONBEAN打氣之餘，亦沒有忘記其他一同奮鬥的組員，她還自掏腰包買畢業禮物給各組員，男組員獲名牌手繩，女組員亦有名牌頸鏈，未能躋身10強的關嘉敏（卡文）拍片多謝彭秀慧，並在鏡頭前贈飛吻。而ANSONBEAN（AB）獲季軍後，彭秀慧在B組的Ig專頁上貼了一張AB累到躺在地上的「BEAN BEAN無力」照回饋粉絲，答謝大家對AB的支持。

ANSONBEAN昨天在Ig撰文抒發得獎感受，他說：「休息咗一日到而家呢一刻其實都未消化到所有嘢，因為一切實在過得太快喇。

最後攞到三甲真係預期之外，尤其喺比賽前兩日我因為表演進度未如理想感到非常失落，仲差啲有放棄嘅念頭，所以，我好多謝身邊嘅人嘅支持同祝福。係因為你哋，先至點醒到我調整心態，去相信自己，自信地做好表演。

兩個表演：一個係要輕鬆地玩得開心；一個係要打敗心魔、將心聲傳達畀大家。噚（前）晚嘅演出絕對唔係最好，絕對有好多嘢可以改進，所以嚟緊都一定會繼續改善。」

（即時娛樂）