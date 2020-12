準人妻兼秦沛女兒姜麗文(Lesley),在社交網貼了和韓國男團2PM泰籍成員Nichkhun頭貼頭合照,網民留言嗌羨慕,更有網民好奇2人如何認識,Lesley則留言指跟Nichkhun合照,已問准未婚夫,她寫道:"「Hi, Bestie @khunsta0624 ! Every time we reunite, it’s as if no time has passed! #sameDerpStuff ( PS- The Fiancé approves him, and he approves the Fiancé )",據悉Nichkhun早前宣布接拍荷李活電影《香港愛情故事》(Hong Kong Love Story),他與一眾演員抵港完成隔離後,日前正式開鏡。

(即時娛樂)