張振朗又做男一 《堅離地愛堅離地》演毒男暗戀劉佩玥 情定龔嘉欣 (17:05)

黃心穎（中）跟丁子朗（左）及謝東閔有段三角愛情喜劇關係。（劇照／明報製圖）

黃心穎（右二）劇中飾演張振朗的妹妹丁信恩，監製稱未有刪剪她的戲分。（劇照／明報製圖）

王子菲（龔嘉欣飾）和丁信希（張振朗飾）因誤會而結識，之後發展成為戀人。（劇照／明報製圖）

張萊（劉佩玥飾）跟許正偉（陳智燊飾）最初是戀人，後來分手收場。（劇照／明報製圖）

無綫倉底劇《堅離地愛堅離地》今晚於翡翠台首播，此劇原定去年5月播出，可是劇中演員黃心穎驚爆「安心事件」，檔期一度被其他劇集取代，改為11月在海外率先播出。監製吳冠宇日前出席宣傳活動，指黃心穎戲分沒特別被刪走，劇中對方只是女三，戲分相對較輕，與丁子朗、謝東閔有段三角愛情喜劇關係。

男主角方面，張振朗今年已是第5齣劇出街，剛播完的《使徒行者3》及《踩過界II》皆有份，不知道觀眾有否生厭，慶幸幾齣劇的造型和性格有別，否則易令人混淆。張振朗於《堅離地愛堅離地》中飾演毒男、網絡程式高手丁信希，一直暗戀女神張萊（劉佩玥飾），跟許正偉（陳智燊飾）可算是情敵，直至富家女王子菲（龔嘉欣飾）的出現，丁信希才知道心中所愛是誰。

該劇首周故事主要講述王子菲的公司電腦系統遭黑客攻擊，幸獲丁信希出手解決，可是他卻因為誤會而失去工作。王子菲後來邀請丁信希加入其團隊，參加國際創新大奬賽，丁信希得到張萊的說話啟發，決定加入王子菲團隊，並贏得國際創新大奬賽，可是眾人的「視障智能眼鏡」產品被控侵權，令公司陷入危機……

（即時娛樂）