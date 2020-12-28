女人味爆燈｜戴璀璨鑽飾拍短片 陳法拉拒演音樂劇 (17:55)

人妻陳法拉為美國高級珠寶品牌拍宣傳短片，法拉佩戴奪目鑽飾，高貴又大方。她分享事業及愛情上的轉變，又認為女人的美麗不只是外在美，還要深入了解內心所想，不斷挑戰自己。

在訪問片段中，法拉說：「紐約夜生活很精彩，我自己很喜歡去Broadway或Off Broadway，看舞台劇、音樂劇或是各種各樣的演出，因為我覺得Broadway令紐約成為一個很有特色城市的原因之一，因為它是文化的中心，也是我為何想來這裏學戲的原因。當初想來這裏，同時有另外兩間學校給我選擇，最後我覺得紐約是最好的選擇，因為可以一邊學習，一邊欣賞到大師們的表演。有時候，我也會看一些很搞笑的音樂劇，令心情很放鬆。此外，這裏有很多外國來的遊客，凡有朋友來這裏，我都會帶他們或像今次般帶團隊去看音樂劇，大家都看得很開心！」

她續說：「我都希望有機會做舞台劇，音樂劇就未必會，因為我本身不太喜歡唱歌，如果日日要唱，一個星期唱8場，我應該唱不了，但如果是演舞台劇，我會覺得很過癮。這裏有很多不同類型的舞台劇，希望都可以參演到自己喜歡，而又適合自己的！」

（即時娛樂）