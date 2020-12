胡杏兒於聖誕節在網上報喜訊,繼3歲大仔李奕霆(Brendan)及1歲半細仔李奕霖(Ryan)後,宣布懷有第3胎。杏兒老公李乘德(Philip)大讚老婆是super wife、super mum及super beautiful等,相當之甜蜜。

今日是杏兒夫婦結婚5周年紀念,李乘德上載婚照並留言:「Once upon a time I had one less chin, two less inches around the waist, three less children, a few more dollars in the bank, and lots more sleep 😜🤣 But now I'm loving it! Happy 5th anniversary Mrs Lee!」意思是他曾幾何時少了下巴,腰圍少了2吋,孩子少了3個,銀行的錢多了一些,睡眠多了,但現在他很喜歡這樣,祝李太5周年快樂。

(即時娛樂)