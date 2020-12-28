羅家英對「達聞西」造型1萬個唔Like 爆老婆汪明荃有潔癖 (19:51)

羅家英自嘲在老婆汪明荃面前是鵪鶉，又稱對「達聞西」造型有1萬個唔Like。（Ig圖片/網上圖片）

羅家英和楊玉梅亮相由林文龍和打機達人林慧韡（達哥）主持的節目《今晚有牌打》。家英哥在電影《國產凌凌漆》演「達聞西」一角，戲中造型令人發笑，成為家英哥其中一個經典角色。家英哥表示當年和周星馳及李力持首度合作，他憶起拍該戲時的點滴，他說：「我諗住科學家著西裝型型哋，佢話唔係，著件笠衫、短褲、拖鞋，其實我係一萬個唔Like，心諗『搞乜嘢呀？科學家梗係型啲！』算啦，我（嗰時）啱啱踏入電影行業，我好新，咁咪照做囉！」

家英哥大讚星爺轉數快，有傳星爺難相處及要求好高，家英哥則表示沒有親身經歷，他和星爺拍戲是非常開心。

談到和老婆汪明荃（阿姐）相處點滴，家英哥自嘲是鵪鶉，他說：「例如佢（阿姐）講嘢，我唔敢出聲，又唔敢駁嘴，唉…總之…佢直情係反對我講任何嘢，即係我講任何嘢，佢都話我唔啱，佢啱，佢用佢角度，將你嘅嘢冚低咗。」

家英哥又爆阿姐有潔癖，他解釋自己很少購物，但每當買東西回家，阿姐便會罵他：「佢話『你又買嘢返嚟，帶啲咩返嚟呀，垃圾嚟嘅啫，屋企乜嘢都有，你攞咩返嚟啫，你攞呢啲紙袋、盒返嚟，我同你掟晒佢』。」

（即時娛樂）