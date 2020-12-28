J.Arie毋懼新歌涉18禁被下架 計劃開Sex Talk變陣宣傳 (22:38)

【今晚直擊】J.Arie（雷深如）、雷有輝（Patrick）及小肥（徐智勇）等，今晚合作演出網上音樂會。J.Arie指原定今年3月公演的音樂劇《歡迎回到：光輝歲月》因疫情而煞停，未知延期到何時，希望凝聚正能量，故相約做網上直播騷慰藉大家，「本來還有強尼，但他主持《全民造星III》後大傷元氣，要休息一下，這個直播騷揀了好多太極樂隊和Beyond的歌，Patrick在場算是靈魂人物」。

雷有輝亦因疫情影響，其個唱更4度延期，連主演音樂劇也同告押後，他苦笑表示：「人算不如天算，等個天安排。我慣了延期，就當多點時間綵排，不幸中之大幸，兩個演出的主辦方都堅持理想，好有心繼續實踐個騷。」

至於J.Arie新歌《陰陽道具》涉18禁被電視台下架，她指歌曲被列敏感題材，連賣廣告也不獲受理，所以打算變陣宣傳，在個人社交平台開Sex Talk節目做招徠，已預定豁出去談性經，不怕被封為「性女」，「冇所謂，我都大個女，歌都寫真實題材，就真實落去。我懷疑未來出歌都被列18禁，不過以前葉德嫻《我要》、梅艷芳《壞女孩》也成禁歌，我覺得要做、自己又喜歡就做，既然做獨立歌手就盡情玩，初夜是其中一個題目，暫時邀請了MastaMic（唐崇政）做嘉賓，想找他示範sex toy」。

（即時娛樂）