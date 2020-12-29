專訪｜婚後財政獨立 何雁詩畀位讓鄭俊弘Be a Man (23:05)

何雁詩與鄭俊弘的婚禮受疫情影響，由美國的酒莊變為沙田某酒店戶外花園，蜜月旅行也要延期，她一度為此不開心。（資料圖片）

2020年對何雁詩來說是人生中非常重要的一年，她在這一年嫁給鄭俊弘（Fred），又脫離唱片公司成為一個獨立歌手。「幾多年後再回望2020年，最深刻的未必是疫情，一定是結婚。2020年，是我踏出人生最大一步，成為人妻的一年」。

何雁詩有個富爸爸，鄭俊弘與她結婚被指升呢成為「6億女婿」。何雁詩強調兩人至今仍然財政獨立，外出食飯時會輪流付款。不過，成為人妻的她明白有時要畀位讓老公「Be a Man」，因此一班朋友食飯時就會由鄭俊弘埋單。「有次去超市，我付款時被偷影了，其實他之前請我食了一餐很貴的飯，所以我買餸時才付款，結果他被指『食軟飯』。以後有人的地方，我都會讓他付款，給他面子」。至於生育大計，何雁詩與鄭俊弘共識3至5年後才考慮︰「太多事想做，現在有小朋友的話會影響事業。2021年，我肯定不會有孩子，萬一有就是意外。」

說到2021年，何雁詩最想疫情盡快結束，可以和老公去美國的主題公園玩足一星期，然後再去日本食壽司、墨西哥度蜜月。現為獨立歌手的她也希望找到情投意合的唱片公司合作。「合約年期長短沒所謂，最緊要夾得來。我最想開一個過千人音樂會，雖然就快夠歌出碟，但很怕要再自資，擔心沒回報，一鋪清袋，所以將來才交給唱片公司安排」。

欲知專訪詳情，請留意明天（12月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）