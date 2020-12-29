陳展鵬對全力追仔順其自然 睇好劉丹林峯膺視帝 (15:45)

【今日直擊】陳展鵬、陳煒、袁文傑、江嘉敏和陳敏之等，今天為新劇《黯夜守護者》試造型。展鵬表示跟煒哥與傑仔曾同期效力亞視，大家離巢後過檔無綫常見面，彼此一直想再合作，等了10幾年終於得償所願，今次3人有愛情和友情交錯，會有好多火花。

有報道指已育有1女的展鵬與單文柔，密謀全力追仔，近期頻看中醫補腎，展鵬被拍的照片沒有戴口罩，追溯事情是1年多前，他帶產後的老婆看中醫調理身體，不過這段新聞，刺激到他和老婆的造人計劃，他笑說：「疫情下大家顧住身體健康，本來沒想生仔問題，但考慮到女兒在家好悶，現在會順其自然，生仔都要趁後生，再過10年自己未必會生，怕無能力跟小孩耍樂。」

有指他的主演劇集被阻播出，要讓路給王浩信爭視帝，故會避席台慶頒獎禮以示不滿。展鵬指自己連續兩年無份角逐獎項，但未覺不快，反而好多街坊以為他結婚生仔就上岸不拍戲，其實他也希望出席頒獎禮支持，見證公司眾多演員努力的成果。談到今屆視帝心水，展鵬對劉丹、林峯睇高一線：「王浩信已攞過獎，林峯、丹爺未攞過，我好支持他們攞，細個睇《上海灘》已經覺丹爺演馮敬堯好。」

（即時娛樂）