【回顧2020‧「分」訊】鍾欣潼驚爆離婚 細So捲桃色糾紛 羅志祥周揚青9年情玩完 (21:50)

廖慧儀的前男友Sam於12月初墮樓亡，而曾跟廖慧儀傳緋聞的孔德賢被封賤男。（資料圖片）

高聖遠和新歡咀嘴照曝光後，高聖遠和周迅的離婚消息甚囂塵上。（資料圖片）

2020年娛樂圈發生不少大事，有婚訊亦有孕訊，但同時亦爆出不少「分」訊及桃色糾紛。鍾欣潼（阿嬌）與台灣「醫界王陽明」賴弘國，於今年5月初驚爆離婚，結束14個月婚姻，二人在3月初已簽分居協議，消息震撼娛樂圈。事後賴弘國在社交網撰千字文，對離婚一事從難過到憤怒到失落到接受現實，阿嬌當時回應希望能給雙方一個冷靜期，不能對大家有什麼怨言。

賭王何鴻燊的三房兒子何猷啟與太太齊嬌（Gigi），今年7月驚爆離婚，齊嬌出席賭王喪禮後，即帶兩個囡囡返上海，當日何猷啟亦有去機場送機，更齊發聲明承認已辦完離婚手續。

資深演員艾威和太太Lisa今年8月驚爆婚變，消息指兩人的18年婚姻結束，艾威帶同愛犬搬往新居，Lisa亦遷往港島區。艾威接受《明報》訪問時，被問到分開原因，艾威表示兩人之間有些問題不能解決，但強調跟第三者無關。

康子妮與林曉峰（阿Lo）今年9月驚爆已簽字離婚，結束18年夫妻關係。對於兩人分開原因，有傳是林曉峰佔有慾太強兼脾氣大，也有傳康子妮搭上已婚歌手黃翊，黃翊隨後已作出澄清；之後又傳出康子妮搭上保險界猛人陳逸汮，不過康子妮否認傳聞，並指二人只是上司與下屬關係。

內地女星周迅2014年與美籍華裔演員高聖遠結婚，婚後聚少離多，屢傳婚變。早前高聖遠與長髮新歡咀嘴的親密合照在網上瘋傳，令周迅與高聖遠離婚消息甚囂塵上。之後周迅與高聖遠差不多時間，在微博齊留下「祝安好」3個字，默認離婚。高聖遠其後透過好友向傳媒承認跟周迅已離婚，兩人的財政獨立，沒有財產問題

今年2月，54歲的林憶蓮和43歲的恭碩良驚爆分手，結束8年的姊弟戀，原來二人已秘密分手1年，只是低調未有對外公布。憶蓮和恭碩良在社交網公布「分」訊，內容一樣，表示他們是於2019年1月非常理性地作出人生新的決定，各自走自己的人生；一起經歷8年美好的日子，這個艱難及悲傷的選擇，亦是出於對彼此的愛與關懷。

周揚青今年4月宣布與羅志祥（小豬）9年情玩完，又大爆小豬男女關係混亂，令他形象盡毁，事業受挫，事件震撼娛樂圈。小豬工作停頓，間中更新社交網試水溫，而他停工8個月後預告復工，並再向舊愛懺悔道歉。

蘇耀宗（細So）今年4月被效力20年的商台解僱，惹起不少關注，5個月後，細So捲入桃色風波，9月時被爆背妻出軌，搭上已婚的KOL練美施（Macy）。細So事後公開認錯，獲太太陳頴楠（阿Wing）原諒，惟事業及形象直插谷底，工作全失，收入大不如前。有指他為了避開閒言閒語，加上希望一對年幼兒子有更好的成長及學習環境，毅然決定移民英國。

4月下旬，謝東閔女友朱智賢被爆跟人夫黎振燁車廂偷食蛋糕，朱智賢和黎振燁形象直插谷底，謝東閔對女友不離不棄，還將責任攬上身，並以行動支持陪對方開記者會認錯，獲封「最佳男朋友」。謝東閔表示和女友感情穩定，朱智賢亦在社交網頻頻「試水溫」準備復出。

現年60歲的無綫前藝人戴志偉，於2011年離開無綫轉職保險業，今年4月初疑背妻出軌，被爆搭上比他年輕逾30年的女同事Candy，二人被影到拖手行沙灘。戴志偉當時接受《明報》訪問時稱︰「我ok的，我想沉澱吓先，遲啲再聯絡。」

現年42歲的前新聞主播、有「小飛俠」之稱的林燕玲結婚3年，今年4月為丈夫葉浩文誕兒子葉星辰，一家三口不時曬幸福。有報道指林燕玲丈夫葉浩文背着妻子，跟26歲落選港姐周依婷交往，兩人頻約會。林燕玲沒有正面回應老公疑出軌，她在本月初於社交網貼聖誕樹照片，並留言：「踏入12月，期待一家三口迎接第一個聖誕，星辰BB第一次佈置聖誕樹。我們很好，多謝關心，大家都要快樂啊。」

有「狂野空姐」之稱的落選港姐廖慧儀，其舊愛Sam於12月時墮樓亡，廖慧儀一直「潛水」，而她的Instagram亦近乎清空，除換了黑色頭像外，Ig內亦只刪剩3張在2017年至2018年拍攝的風景照。至於曾跟廖慧儀傳緋聞的孔德賢，其Ig亦被網民留言洗版，更遭網民封為賤男；孔德賢表示見到評論感到不開心，但他認為毋須跟廖慧儀劃清界線。

曾與梅艷芳、中森明菜及松田聖子等港日樂壇天后傳緋聞的56歲日本男星近藤真彥，11月時被雜誌《週刊文春》，踢爆他背妻與「小三」搞婚外情，而且不倫關係長達5年。醜聞曝光後，近藤真彥透過所屬尊尼事務所發表聲明，承認出軌並公開道歉，同時宣布無限期停工，作為自我處分。

（即時娛樂）