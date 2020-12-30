專訪｜子女陪伴走出喪妻之痛 林子博：湊大佢哋出身 完成我同老婆使命 (23:05)

這兩年林子博跌入了人生低谷，不獲TVB續約，愛妻董燕君（Shirley）亦確診患極罕有癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，今年Shirley的病情更開始惡化，10月時不敵癌魔病逝。失去最愛，林子博面對着不能承受的痛，幸有一對子女詠渝及卓楠陪伴身邊，加上一班有心人送暖，讓他越過最低谷的2020年。

「老婆鬥心一直很大，大到平安紙都無寫，證明她從來無認輸過，我亦信她會打贏這場仗，但她走之前兩個月，令我這個信念有所動搖，因為見到她一日瘦過一日，狀態愈來愈差，開始行不到要坐輪椅，腫瘤發大得令個肚愈來愈脹，開始神志不清，當刻已有心理準備。其實她想留在家中，親人陪伴在身邊離開，因疫情關係，醫院不容許家人留在她身邊過夜，當日和她傾偈，待她睡了，我便要離開醫院，數小時後收到護士來電，她已過身，令我連在身邊陪伴她離開的機會都沒有，但也沒辦法」。

子博飽受喪妻之痛，人開始有點失控，經常在家中喊，「幸有一對仔女支持我，沒有他們會好大鑊！其實真的很難面對，望住一對兒女就會諗起老婆，成日都會諗，勾起很多片段。最難忘是當年老婆通知我有孕，我卻冷靜反問老婆想不想要？即時激嬲老婆爆喊，要連忙解釋只是尊重她才這樣問，不是不想要。老婆生了一仔一女，其實我覺得好開心，令到家庭很圓滿，可惜17年實在太短」。他還覺得自己對老婆愛得不夠……

至於被TVB請食「無情雞」，甚至對Shirley喪禮不聞不問，子博不覺得TVB無情，「一間公司是不需要有人情味的，公司是商業機構，不是慈善機構，其實娛樂新聞台有致送花圈，我覺得人情味是在人身上，而不是在一間公司，一間公司有人情味只不過是bonus。在工作上我遇到很多有人情味的人，2019年至2020年我深深感受到，老婆成日講在一個人最低潮時才會睇到人性，她睇得好清楚，有什麼人這時候會完全當唔識，但我身邊即使有，也不會感受到，因為我只感受到愛，雖然沒有無綫藝人送花圈，不過張頴康、麥美恩、周奕瑋及很多娛樂新聞台的舊同事也有前來，我便會記住這些是真朋友」。困境下還得到大班圈中人相助，除古天樂、馬浚偉、汪明荃、鄭秀文、張衛健等，還有很多人暗地裏幫他，「多到你唔信，有些曾訪問過的藝人只是一面之緣，都肯出手和打氣，真的好感激有這班人陪住我和老婆行過這條路。我經常同個仔講，有什麼人幫過爸爸一定要記住，將來有能力要心存感激幫番人」。

子博形容2020年是上天給了他一個很大的苦難歷練，更達至黐線程度，「真的好大，嚴格來講是黐線，韓片那麼慘都寫不到這些故事，還要面對失業、社會運動、疫症，令老婆很擔心，其實她是一個病人，不應該擔心這麼多事情，現在她走了，我就當她是中了肺炎走，自欺欺人不曾經歷這麼多，這樣想會令我好過一點。一對子女是老婆最寶貴和最惜的人，2021年我沒有什麼特別展望，只想湊大他們出身，見到他們有自己的家庭，完成這個我和老婆的使命」。

欲知專訪詳情，請留意明天（12月31日）明報娛樂版。

（即時娛樂）