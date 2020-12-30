梅艷芳逝世17年｜何韻詩甫舊照回憶師徒往事 (12:50)

今天（12月30日）是一代樂壇百變天后梅艷芳逝世17年的日子，何韻詩在社交平台上載師父的舊照片悼念，回憶兩人的往事。她說︰「十七年。她離開十七年了。今天的我已經比離開時的她大了三歲，但無論如何記憶中的她還是比我年長，永遠是我最敬愛的。和她的片段不算多，大都是些瑣碎事，而且時至今日也不敢太相信自己記憶中畫面的準確度了。」

「但最早期的，倒是最清晰。新秀台上，宣布金獎後，等待她下來頒獎給自己的那個夢幻般的心情，那是不會錯的。在她家中打邊爐，當年她看完《寶貝小豬嘜》決定自己不要再吃豬肉（笑）。但她愛吃餃子，所以當她把餃子放到自己碗中，大家在旁邊看到也只是笑而不語，也沒有人忍心拆穿，大家就姑且同意餃子中包的是牛肉不是豬肉。」

「那年哥哥走了，我們一眾助手小徒，輪流在她家中陪伴。她在我懷中崩潰，那是我第一看到她顯露脆弱。」

「1999年馬來西亞雲頂，聖誕夜。演唱會完結後在她的大套房中慶祝，她知道我滴酒不沾，偏要逼我喝。倔強的我也只有向她屈服，勉為其難喝了一杯紅酒，立刻大醉，哭著臉大叫：『阿姐我真係好多謝妳啊～～～』被她笑了好多年，並且一有機會便想灌醉我，大概因為覺得那個我很有趣。」

「還有一次，她知道我省錢不愛買衣服，有一個場合我們要一起出席，應該是怕我尷尬吧，專門找人幫我做了一件黑色長皮革，跟她和阿智和Samuel配成一隊人，以致能保持隊形。」

「很多很多，很瑣碎的、不瑣碎的，都仍留在記憶中。也許有一些細節都已再搞不清楚，或被自己浪漫化了，但那些時刻的每一個快樂和感受，都是難忘和真實的。事實上，從真正認識到被收為徒，到她離開，相處的也不過四五年的時間，但對我來說是整個人生、甚至超越了這個人生的事。」

「昨晚做了個惡夢，最後的一幕，一堆人當中有一個必須抽籤送死，直覺應該就是自己了。那刻首先是一陣恐懼，但很快就被一種安然取代了。那刻我想：『死亡，不就等於要去和阿姐會合了？』然後唸一唸綠度母經，整個人安定下來，也接受了夢中那個命運。」

「我想，我能在我大部分的生存中找到意義，甚至到了死亡也有能所確定，那是妳送給我不知多少世的禮物，是我們緊扣的緣份。」

（即時娛樂）