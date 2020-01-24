傳《造星III》參賽者Manson 為保偶像光環狠飛編劇女友 (16:22)

李欣如保留了Manson為她拍攝的照片，並標籤了對方的名字，惟她標籤的Ig已被當事人刪除。（網上圖片）

ViuTV《全民造星III》賽果上周塵埃落定，惟20強止步的參賽者張進翹（Manson）的新聞仍然未完。繼早前被揭是10年前網上「4P」片主角之一後，Manson近日再被指曾秘密跟ViuTV劇集《娛樂風雲》編劇李欣如拍拖半年，但他自參加《造星III》後為了出道及保持偶像光環與人氣，於是狠飛女友，在《造星III》播放不久便開始刪除所有「愛的證據」。

不過，李欣如至今仍然保留了一張跟Manson的合照，還有7月生日時Manson為她拍攝的照片，並在照片上標籤了Manson的名字，又以「小子」來稱呼對方，力證照片為Manson拍攝，生日時獲對方陪伴。李欣如亦不時點讚Manson的帖子，又體貼地提醒對方記得飲水，可見兩人關係密切。

不過，李欣如在《造星III》播放不久，就在社交網發文暗示自己在無聲無息地被分手。她說︰「結束並不傷心，傷心是還未做好告別的準備，沒有好好地告別，就這樣算罷，不重要了，沒關係，去吧。」她之後又留言︰「不得不開始接受，人生很多時候，都是無能為力的。你是，就是。不是的，再努力也沒用。機會，就是留給有機會的人。」李欣如近日未見再有點讚Manson的發文，兩人似乎再見不是朋友。

（即時娛樂）