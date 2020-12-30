疫情下異地分隔5個月 溫碧霞與丈夫相約澳門慶祝聖誕撻Q (19:33)

溫碧霞（Irene）前晚（12月28日）出席在澳門舉行的《第29屆華鼎獎頒獎禮》。作為電影製作公司老闆兼演員，她看見為電影努力的台前幕後時非常感動︰「演員能夠遇到好劇本是非常幸福的事，一生人當中能遇到多少個好劇本呢？回望過去，我有幸能拍到很多部自己喜歡的戲，實在感恩！我會繼續努力尋求突破，也多謝一直支持我的朋友和粉絲們。」

Irene過去5個月在內地工作，受疫情影響未能與丈夫何祖光（Kenny）見面，兩人決定相約在澳門慶祝聖誕及除夕倒數；豈料，Kenny在澳門接受隔離最後一天時，澳門政府宣布港客要延長檢疫期，由原來的14天增至21天，結果夫婦二人未能一齊過聖誕。Irene說︰「我去到澳門就聽到政府公布要再加7天隔離，當刻真的晴天霹靂，但很快就接受了。我們昨晚（29日）終於相聚，我們很久沒一起吃晚飯了，很開心！我今天又要趕去東莞及深圳做兩個商演，明天大除夕趕回澳門與Kenny倒數。」

Irene直言2020年是最不簡單及難忘的一年，全世界經歷了最艱難的跨年，但她仍自覺幸福和滿足。Irene說︰「能夠與Kenny在澳門見面一齊倒數，雖然艱辛但滿足。澳門是我喜歡的地方，有很多美好的回憶和親切感。今年這份感覺更濃，永遠都不會忘記，希望新一年可以盡快除口罩，疫情盡快消失，世界和平，社會回復正軌，人人有工開！」

（即時娛樂）