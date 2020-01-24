向韓團CLC所屬公司提解約 莊錠欣親筆信感謝隊友粉絲 (20:32)

曾以童星身分演出《On Call 36小時II》、《仁心解碼II》等劇集的莊錠欣（Elkie），4年前加盟韓國女團CLC在當地出道，4年來除了女團演出外，也曾拍攝韓劇。不過，她於上周五（12月25日）突然透過內地律師在微博發公開信，向CLC所屬事務所Cube娛樂解約，原因是Cube娛樂違反合約，從沒披露其演藝收入資料、從未支付其音樂版稅以外的演藝工作收益，以及Cube娛樂曾表明不會再支持CLC活動。莊錠欣要求解約，並要Cube娛樂15日內書面回覆其演藝收入資料並支付欠薪。

莊錠欣今日（12月30日）在微博上載其親筆信交代事件，同時感謝隊友及粉絲。她表示由參加選拔出道開始，6年來靠粉絲的力量完成每次演出、專輯及撐過低潮，因此非常希望能將各方面展示給大家看，只是大部分時間不是她想做什麼都可以。莊錠欣說︰「一路走過來遇到過不少阻礙，很多時候真的很無能為力，也非常鬱悶。我希望送更多作品、驚喜給大家，但總是會有很多問題，導致我連為大家付出都做不到，真的讓我很傷心……」

她自言不是稱職的藝人，不很滿意現在所做的一切，不想再這樣下去，希望能做她想做的，可以走得更遠。莊錠欣強調︰「我還是那個努力上進的我，一直不會忘掉初心，希望你們可以陪我一起走下去吧！有你們，我就沒有什麼好怕的了。因為你們就是我幸福的原因。也謝謝像家人般的成員們！謝謝你們對我的愛與支持！說好了就算長紋皺皮也要聚在一起唱跳的哦～期待大家精彩的未來！真的特別特別愛你們！」

（即時娛樂）