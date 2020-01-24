回顧2020｜不能錯過的日韓劇 《金師傅2》《夫妻的世界》《極道主夫》成觀眾最愛 (20:48)

《哲仁王后》首播收視，超越《鬼怪─孤單又燦爛的神》和《愛的迫降》紀錄。（大會提供）

李聖經和安孝燮主演的《浪漫醫生金師傅2》收視極好。（大會提供）

左起：《浪漫醫生金師傅2》、《夫妻的世界》和《極道主夫》，都是今年話題十足的韓劇和日劇。（大會提供）

2020年是「劇集爆發年」，韓國影視圈先後推出多部高質話題劇集，從上半年《夫妻的世界》到《Alice》、邁向結局篇的《The Penthouse》，以及近日風靡亞洲的《哲仁王后》，反映狗血劇和穿越題材正是觀眾的年度最愛。現在一同回顧「2020年不能錯過的十部日韓電視劇」，全數已於「黃viu煲劇平台」上架。

要數年度最具人氣韓劇，《浪漫醫生金師傅2》和《夫妻的世界》絕對榜上有名。兩劇分別穩守「2020年上半年追劇排行榜」的冠、亞軍寶座，其中《金師傅2》每集吸引近345萬人次睇直播，深受觀眾喜愛；《夫妻的世界》則以背叛復仇、禁忌不倫等19禁辛辣戲碼殺出重圍，被業界評為「年度最佳韓劇第二名」，還有韓媒統計YouTube、Naver等各大影音平台，發現劇集以2.2億次點擊，成為「2020年韓劇影片播放量」第一名，影響力遍及全亞洲。

踏入下半年，集結復仇、謀殺、偷情的《The Penthouse》延續狗血劇氣勢，收視從首集6.7%飈升至上周的24%、還接連稱冠「最具話題韓劇榜」，目前以8100萬穩坐年度韓劇影片播放量第七名；穿越劇《Alice》、《回到18歲》和《哲仁王后》，也備受國內外觀眾熱捧，當中《哲仁》首播收視，超越《鬼怪─孤單又燦爛的神》和《愛的迫降》紀錄，穩守同時段節目收視冠軍，氣勢如虹。

《女神降臨》則是浪漫愛情劇集代表，劇集不但打入12月份「電視劇話題排行榜」，主角車銀優、文佳煐和黃仁燁，也先後奪得「演員話題榜」第二、第三和第十名，成為韓娛圈不可忽視的後起之秀。

日劇方面，適逢病毒肆虐，由收視女王石原里美、田中圭主演的《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋》，正好貼近民眾最關心的醫療題材，劇中真實反映藥劑師的心酸，以及醫護人員的無私奉獻，帶挈劇集收視平穩、話題不斷。

今年「黃Viu煲劇平台」引入一系列日劇經典，當中70、80後集體回憶《東京愛的故事1991》翻hit，掀起煲懷舊劇熱潮；「千秋王子」玉木宏主演的日劇《極道主夫》，同樣入選必睇劇集之一，劇中他「犧牲色相」展現爆笑演技，敬業演出令人拍案叫絕。

（即時娛樂）