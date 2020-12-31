專訪｜RubberBand堅持以音樂記錄時代痕迹︰我們愛這地方 (23:11)

RubberBand（RB）的歌曲一向貼地緊扣社會，令不少香港人產生共鳴。作為一支本土樂隊，RB未隨波逐流，貫徹始終以音樂記錄時代的痕迹。香港正處於動盪時刻，自由被逐步收窄，RB透露新專輯的《漫長》內藏他們的想法。6號說︰「歌曲《漫長》裏面所經歷的事情，我想很多朋友都體驗到，我不會叫它做一首打氣歌，我們只是用音符和歌詞去刻劃大家這兩年所經歷的，不會有太大顧忌，觸動到我們的會繼續寫。我們的根源是愛音樂、愛這個地方。」阿偉補充︰「創作人很得意的，你要禁聲不讓我用『身體健康』，我就用『龍馬精神』，有很多方法，想講的都要去講。」泥鯭說：「你愛這個地方，就會用自己方法去保護這個地方。」

不少人都認為樂隊要有時代責任，6號說︰「先不要把責任看到那麼大，幸運的是我們成員間的價值觀相近。我們有首歌叫《睜開眼》，叫大家留意多些身邊事物及愛護社區。2012年創作這首歌時，香港已在醞釀會發生很多事，純粹是叫人不要做『裝睡的豬』。成年人要留意身邊發生的事，有時是會麻木，所以我們寫了《發麻》，想提醒大家即使疲累，也不要那麼快麻木。」

回顧2020年，RB受疫情影響停頓了8個月，零收入要靠積蓄過活。這年失去了母親的6號感受特別深︰「2020年很難過，好像有嚿烏雲永遠踢不走。2021年，我要將身體內的不快發泄出來，希望能好過一點。不過，我都要成熟一點去面對，有的人說可能要2021年中或年尾才有疫苗。大家平常心吧，用好的心理質素去面對，情况會跟2020年差不多，甚至乎更差。」阿偉開設的食肆疫市下受挫︰「真的很難捱，我沒計算損失，只想着要在逆境中求生。」泥鯭說︰「2020年是最荒謬的一年，荒謬到有人好像藉疫情更明目張膽地侵蝕香港。」

談到移民潮，6號直言曾跟太太傾過，但他現在首要是多陪伴父親，未有實質計劃。已為人父的阿偉稱為了孩子，移民會是他的其中一個選項，泥鯭說︰「我盡量不想，想留在這裏見證這個大時代的轉變。」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月1日）明報娛樂版。

（即時娛樂）