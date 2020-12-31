修讀法國糕餅烹飪藝術文憑課程 梁詠琪完成期考獲頒證書 (14:26)

梁詠琪（Gigi）疫情下報讀了不少興趣班，學整甜品、學繒畫國畫，又製作陶瓷。原來，Gigi還重返校園，報讀了廚藝中心的全日制法國糕餅烹飪藝術文憑課程。日前，Gigi完成考試，獲頒發證書。

她在社交平台分享照片，留言︰「2020年給自己最大的挑戰之一，是參與Disciples Escoffier Diploma in Pastry 法國糕餅烹飪藝術文憑課程。全日制課程包括廚房實習，學習廚房管理和理論課程。早前面對fundamental level學期考，需要連日在家實習食譜和K書，真有種求學時期的感覺和壓力！慶幸最後可以向連日被我冷落無法陪玩的Sofia講句：阿女，我得咗啦！」

「不踏出第一步，永遠不知道自己可以走多遠。從未想過自己會挑戰精緻度極高的法式糕餅、廚房分秒必爭的緊張節奏、和全日制學習及考試壓力。廚房的節奏真的不是開玩笑..... 經過這學期地獄式訓練，在廚房確實是勇敢了一點（以前拿起火槍姐手姐腳，現在拿起快狠準開火噴落去）、頭腦確實清晰了一點（以前看著那些要倒出來又倒回去倒來倒去的custard cream確是很茫然）、multi-task確實熟練了一點（依家同時一路煮syrup一路溶朱古力一路打tart皮不是問題）、time management也進步了一點（7小時獨力完成4個recipes原來不是夢）。總之.... 有志者事竟成，各位P7同學繼續努力，下學期挑戰更多不可能的食譜！」

（即時娛樂）