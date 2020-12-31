不日成婚｜陳家樂再擔大旗感興奮 衛詩雅演賀歲片意義大 (19:50)

陳家樂、衛詩雅、談善言、朱栢康、岑珈其、楊偲泳、郭奕芯合演的愛情喜劇《不日成婚》今日公開先導預告，釋出濃濃的懸疑氣氛及黑色幽默，既破格也有象徵意義。陳家樂笑言：「看這個預告，導演的剪接手法，帶出類似驚慄片的感覺。其實《不日成婚》包含了不同元素，保證令大家有驚喜。」

衛詩雅指《不》明年賀歲檔上映，對她來說意義極大。她說︰「我覺得如果能看到一齣好開心的賀歲片，就代表那一年有個好開始。賀歲片通常闔府統請，試想一家大細拉隊去欣賞自己的作品，對我來說，這件事非常榮幸！」陳家樂為今次再擔大旗做主角非常興奮：「經歷了這一年的疫情，一齣電影可否上畫，戲院能否繼續營業，原來都不是一件那麼容易控制的事。如屆時真的能在2021年賀歲檔跟大家見面，我覺得是非常難得！」

提到今次與朱栢康、談善言、岑珈其與楊偲泳碰頭，陳家樂感覺新鮮：「我和岑珈其是好朋友，衛詩雅亦是可以互訴心事的朋友，好或不好會直接拿出來討論。另外幾位新演員朋友，我一直覺得朱栢康屬於未來影帝級人馬，很喜歡他之前的作品，拍攝時他運用過往演喜劇的經驗，令我更懂得拿捏箇中的節奏，對整齣戲有很大的幫助。」

衛詩雅認為《不》6位主角之間的互動，是火花大於默契。她說︰「除了家樂與珈其，其他幾位都未試過合作，互相會爆出一些出乎意料的反應，所以我在現場，腦袋要不停地轉，似是一個反應遊戲，幾好玩！」

（即時娛樂）