老公李乘德恨生女 胡杏兒懷孕6個月話3個夠晒數 (20:25)

【今日直擊】早前宣布懷上第3胎的胡杏兒，公布喜訊後首次現身，為孕婦適用的天然成分染髮產品拍廣告，獲經理人及現場近10名工作人員貼身照顧。已懷孕6個月的她全程戴住口罩，腹部明顯隆起，上圍亦有升Cup。

杏兒說今胎佗得舒服，孕吐情況不厲害，體重亦只上升了10多磅。她表示懷第3胎是計劃內的事，接內地綜藝節目前已知有喜。杏兒說︰「節目是淘汰賽，不知可以留下拍多久，有可能拍1個月就可以回港。我計過即使留到尾都是4個月左右，應該未見肚，所以照接。我過去兩次懷孕，都是5、6個月時才見肚。」

她表示BB將於明年中出世，兩個兒子已知道快做哥哥。被問到是否想追女，杏兒說︰「仔女無所謂，老公就恨生女。我在內地做產檢時，醫生沒告知胎兒性別。」為丈夫李乘德（Philip）4年抱3的她坦言3個夠晒數，認為照顧和教導小朋友比懷孕生育更辛苦。

胡說八道一班姊妹事前不知道她有喜，杏兒解釋不想大家緊張和擔心，就連奶奶也是她回港後才知道。杏兒仍有一些廣告及訪問拍照工作在身，計劃農曆年後停工待產。她否認要養3個孩子經濟壓力大︰「貴有貴養，平有平養，我崇尚平養。難得有好機會就不想錯過，想做便做，想休息便休息，但一定不會拍劇。我已推了5套內地劇，未傾好不知道損失幾多錢，只是錯過好劇本及跟好拍檔的合作機會。」

（即時娛樂）