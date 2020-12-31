曾跪求猴子幫手完成拍攝 張衛健再拍《西遊記》想做豬八戒 (21:18)

阮兆祥、黎耀祥主持的《雙祥見》聖誕及除夕兩集邀請了張衛健及麥長青現身，《西遊記》三師兄弟（張衛健、黎耀祥、麥長青）久別重逢，加上阮兆祥和張衛健識於微時，談得不亦樂乎。

三師兄弟在節目中重溫當年拍攝《西遊記》時的點滴，回憶當年在片場經常拍攝至凌晨3、4時，但清晨6時就要拍外景，所以一般只有兩小時睡眠時間，所以他們經常不卸妝便席地而睡，張衛健有時更累得邊化妝邊睡，化妝師要扶住他的頭，為他化妝及貼上毛髮。

由於他們都是主角，要經常保持狀態及帶動氣氛。張衛健覺得有時候實在困難︰「印象最深刻是最後一天拍攝水簾洞時，那晚拍到3點幾都未拍完，但無論如何都要拍完。水簾洞內有好多老馬騮和小馬騮，但拍到3點，很多馬騮已躺在石上睡了，完全頂唔順。我試過拍到尾聲時跪在地上說『唔該你哋幫吓手，仲有3場咋，麻煩你哋玩吓跳吓』。」

阮兆祥問他們現在可願意再拍《西遊記》，張衛健坦言︰「如果有機會想演豬八戒，角色多發揮，我也不夠體力像沙僧一樣抬木箱。」黎耀祥則說︰「我不想再拍《西遊記》，實在太艱辛，而且現在難再演從前的豬八戒，我又不想演孫悟空。」麥長青反而想再演一次沙僧，看能否做得更好。

張衛健、阮兆祥當年參加同一屆新秀歌唱大賽而入行，見證住大家的成長和變化。張衛健自爆當年比賽前做了一件鮮為人知的怪事︰「當時是決賽前夕，我一直想為什麼在浴室洗澡時唱歌，總是比綵排及準決賽好。後來我得出一個答案，因為在家中沒有壓力，於是思考怎樣令伊館有家的感覺。最後，我為了增加對伊館的熟悉感，決定直接在那裏睡覺。當晚我在觀眾席上入睡，現在回想起來也覺得自己很傻。」

（即時娛樂）