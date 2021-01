任消防處國際形象大使 甄子丹：真正英雄是把人民生命放在心上 (21:48)

「宇宙最強」甄子丹主演電影《葉問》系列,形象深入民心。近日他獲香港消防處邀請擔任「香港消防處國際形象大使」,透過不同媒體及場合,協助進一步推廣該處人員團結奮進、專業幹練及竭誠為民的形象。從影30多年的甄子丹,多次的受傷經歷,並沒磨滅他對武打電影的熱誠,這正正能夠代表消防處人員堅毅不拔、剛勇無懼的特質。其中一條宣傳片中,身穿消防員制服的甄子丹,被另一消防人員問是否「Ip Man」,他即說自己是「Fireman」呢!

對於今次成為「香港消防處國際形象大使」,甄子丹感到非常榮幸,並在其社交平台分享是次為消防處拍攝的宣傳片,留言:「Real hero is someone who has given his or her life to something bigger than oneself. Honoured to be part of this!(意即真正的英雄是將自己的生命奉獻給比自己更大的人。很榮幸成為其中的一部分!)」他亦在微博留言:「真正的英雄總是把個人的安危置之度外,把人民的生命放在心上。」

