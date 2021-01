next

麥浚龍(Juno)和謝安琪(Kay)聯手推出的專輯《the album and the end of it》於上月已推出,而隨碟附上的QR Code所延伸的彩蛋亦公開,當中暗藏另一衍生故事短片,Juno化身成為電腦管理員,與超級大電腦的有趣對話。

Juno表示:「實體專輯可以令人有實質的觸感,但現在數碼世界盛行,在另一層面又可以是另一個創作模式,衍生另一個故事。」結果基於這個想法,將專輯講述董折和浦銘心糾纏數十年的愛情故事,變成跨越幾千年的科幻故事,而這個構想其實於謝安琪在2019年的演唱會中最後一幕,她在歌曲《773312》MV中化身成為機械人時已透露玄機。

Juno這次專輯企劃一直是城中熱話,其背後的心思總令人讚嘆他對創作的堅持,所以專輯推出時往往會搶購一空,並掀起炒賣熱潮,整套三隻未開封專輯更被人炒至一萬元一套。

(即時娛樂)