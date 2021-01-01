大除夕痛失愛貓｜唐詩詠嘆「接受不了」 崔建邦貼合照悼念 (16:50)

「貓奴」唐詩詠不時在社交網，貼出她和貓咪的生活點滴，當中「金仔」和「銀仔」是她與舊愛崔建邦（Amigo）拍拖時一齊撫養，他們分手後就交由詩詠照顧。昨晚大除夕，詩詠在社交網貼了和「金仔」的黑白照，沉痛表示「金仔」已離世，她悲傷寫道：「2020的最後一刻，沒有你在身邊，媽媽感到非常難過，儘管所有人都說，無遺憾就好，儘管所有人都説，曾經快樂就好，儘管所有人都說，你只想我好，但我腦海中不斷浮現，你努力支撐身體，想跟我回家，想向我說話的畫面.........每當一個人的時候，眼淚就不由自主地流下，接受不了，也不勉強自己，就讓這悲傷跟隨我到2021。」不少圈中人包括黃翠如﹑陳敏之﹑方力申﹑江伊晴﹑姚子羚﹑馮盈盈﹑蕭唯展﹑陳山聰﹑王君馨﹑田蕊妮和江美儀等，都留言叫詩詠保重。

至於Amigo亦在Instagram貼了和「金仔」合照，他表示金仔是他人生中的第2隻貓，並感謝金仔出現在他的人生中，成為我的家人，陪他走過很多個寒冷晚上。Amigo寫道：「還記得那時住在廣播道，去鄰居家中領養你時，你是那麼一個小小的毛球，當時家中已經有銀仔，順理成章便叫你金仔，全名『金咁噤』！成長後你很健康，很可愛，大家都很疼愛你！時間一轉你今年已經15歲，你好堅強，可以走到這裏，好叻仔啦！知道你好攰，你就瞓一覺啦，去到天國好好休息！我永遠都會記得我曾經可以有金銀滿屋呢個咁快樂嘅景象！爸爸love you! You will always be in my heart! 永永遠遠！再見了金仔！」

（即時娛樂）