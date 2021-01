大除夕痛失愛貓｜唐詩詠嘆「接受不了」 崔建邦貼合照悼念 (16:50)

「貓奴」唐詩詠不時在社交網,貼出她和貓咪的生活點滴,當中「金仔」和「銀仔」是她與舊愛崔建邦(Amigo)拍拖時一齊撫養,他們分手後就交由詩詠照顧。昨晚大除夕,詩詠在社交網貼了和「金仔」的黑白照,沉痛表示「金仔」已離世,她悲傷寫道:「2020的最後一刻,沒有你在身邊,媽媽感到非常難過,儘管所有人都說,無遺憾就好,儘管所有人都説,曾經快樂就好,儘管所有人都說,你只想我好,但我腦海中不斷浮現,你努力支撐身體,想跟我回家,想向我說話的畫面.........每當一個人的時候,眼淚就不由自主地流下,接受不了,也不勉強自己,就讓這悲傷跟隨我到2021。」不少圈中人包括黃翠如﹑陳敏之﹑方力申﹑江伊晴﹑姚子羚﹑馮盈盈﹑蕭唯展﹑陳山聰﹑王君馨﹑田蕊妮和江美儀等,都留言叫詩詠保重。

至於Amigo亦在Instagram貼了和「金仔」合照,他表示金仔是他人生中的第2隻貓,並感謝金仔出現在他的人生中,成為我的家人,陪他走過很多個寒冷晚上。Amigo寫道:「還記得那時住在廣播道,去鄰居家中領養你時,你是那麼一個小小的毛球,當時家中已經有銀仔,順理成章便叫你金仔,全名『金咁噤』!成長後你很健康,很可愛,大家都很疼愛你!時間一轉你今年已經15歲,你好堅強,可以走到這裏,好叻仔啦!知道你好攰,你就瞓一覺啦,去到天國好好休息!我永遠都會記得我曾經可以有金銀滿屋呢個咁快樂嘅景象!爸爸love you! You will always be in my heart! 永永遠遠!再見了金仔!」

