鄭秀文(Sammi)去年經歷難過一年,愛犬Lucky和爸爸先後離世,不過Sammi之後重新振作,投入工作和運動,昨晚大除夕,Sammi在社交網貼靚相迎2021年,她寫道:「2020年,困難和悲傷都有,但當中仍有很多讓我感恩和快樂的人與事。在難捱之時,更要擁抱感恩,數算恩典,然後又再昂然為生命前進。」

前年4月爆出「安心事件」的黃心穎,昨晚則選擇跟愛犬度過,心穎在Ig貼了捉住愛犬「跳舞」合照,並若有所指寫道:「A year that has shown us so much(這一年睇到好多嘢)!」

