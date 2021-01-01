黃美棋孖鍾健威睇元旦日出：上山過程真係粗口都想講出嚟 (17:59)

黃美棋今日在社交平台透露她與男友鍾健威於元旦日，一齊上山去睇日出，聲稱過程有克服早起及寒冷天氣，期間一度想爆粗，不過最終沒有講出口，最後憑自己勇氣登頂，很開心搵到一個願意提點及陪伴自己的人。

黃美棋最初留言：「2021年嘅第一日❤️，4:30起身，我竟然早過個鬧鐘醒，係魔鬼同天使嘅對話下，我戰勝咗我自己，踏出咗新一年嘅第一步💪🏻，食完早餐開埋暖包準備出門口，雖然行上山嘅過程真係粗口都想講出嚟。不過捧住女神唔講粗口嘅宗旨，我吞番落肚....最後憑我徹底的勇氣。我終於捉到2021年第一個日出☀️，今日嘅體驗令我又感受到，前進嘅路未必平坦容易。其實隨時可以離開，但係繼續堅持行落去的話，就會有見到唔同嘅風景，甚至係令你充滿力量嘅一幕，當然搵到個同你同方向嘅人同你一齊行就更好❤️。2020的確不容易，但2021，我們一定可以做得更好。#女神經就有我份 #元旦 #日出 #元氣滿滿。」

黃美棋之後再作補充：「2021年有個有力量嘅好開始，鍾生嘅功勞好大，幾年前如果唔係佢提議，開始睇元旦日出，我諗我呢世都未必會試。隔咗5-6年，今年佢再提出睇日出，初初都好爭扎，因為天氣好凍，最後挑戰成功都因為有佢嘅推動，兩個人相處其實每天都在學習，找一個願意捉緊你、提點你、陪伴你，和會了解你的人，好好走下去...一起創造屬於自己的世界✨❤️。2020年讓我重新認識了鍾健威，2021年讓我們繼續向前行吧😊。」

（即時娛樂）