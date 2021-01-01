去年痛失胞弟｜黎美言討厭2020：人生最痛苦最難忘一年 (18:41)

黎美言（Winkie）胞弟黎嘉駿（Harry）去年10月中，在灣仔寓所墮樓身亡，終年28歲，她痛失胞弟經歷了難過悲傷的一年，她在除夕夜於Instagram撰千字文，為2020年作總結，她寫道：「今（去）年是我人生最痛苦﹑最難忘的一年，我很討厭2020，因為它帶走了我最愛的弟弟；全球疫情令到很多人受苦，我亦很心痛。

但諗深一層...凡事兩面睇，這次職業大洗牌，有神的美意，試想想這一年留在香港 是否多了時間陪家人朋友？突破了自己？很多人意想不到原來自己有能力，開拓了另一番事業？神痛心疫情，但祂了解人：『知道潛能是迫出來的』，換一個角度看，多懷感恩的心，因為你永遠唔會諗到下一步，Never On Plan，信神的能力，萬事都能，自己的能力是不可靠的，沒有深厚的信仰，我不能仍站在，我決定為主作見證，多分享！」

Winkie又表示現在神是排在第一位：「全心依靠主給我安排的人生，但求每天內心平安、快樂﹐多回饋社會，用自己的經歷幫助身邊人。」Winkie於6年前已離開娛樂圈，並花了2年時間讀書，為踏入商界做準備，期間她又飛去不同國家入商會，學習做生意，並與不同國家的人交流文化，嘗試做特許經營生意。最後Winkie說：「我知細佬一定會與我相遇，我33歲定下了目標 #40歲前最好輕鬆退休」。

（即時娛樂）