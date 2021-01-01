叱咤2020｜疫情下收入跌到驚 陳柏宇嘆做歌手收入不穩陣 (21:47)

陳柏宇（Jason）為今晚舉行的《叱咤頒獎禮》拍下片段，分享新冠肺炎疫情出現這一年來的感受。他坦言其收入受疫情影響少了很多，少到他心慌，不時會查看銀行戶口還有幾多錢，又經常計算每月要支出多少，連買東西前也考慮一番。他說︰「如果真的不ok，就租回平一點的地方，住細一點的地方。老婆沒有我那麼擔心，所以有時會話我好似好孤寒，因為我擔心﹗」

陳柏宇坦言經歷了這9個月，開始思考自己在樂壇的貢獻是什麼，究竟是想做好自己的工作和掙錢就足夠，還是要做一些更有意義的事。他說︰「這個想法是有點自大及野心。我以前沒有此想法，但去到有天災，自己無法控制的時候，才看到自己那件事有幾鞏固。以前我最Hit人氣時，有很多宣傳及掙錢機會，人氣很高，開演唱會，但很不穩陣﹗」

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（即時娛樂）