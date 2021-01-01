叱咤2020｜6號停工自覺冇用 鄧小巧︰有得唱好唱 (22:08)

《叱咤頒獎禮》今晚播出RubberBand成員6號及鄧小巧預先拍下的片段，分享他們在新冠肺炎疫情以來，所受的影響和感受。

6號回憶他由4至5月的時候仍然抱住「唞吓」心態，但6、7月時開始擔心起來，一直休息也希望有工作。6號說︰「我幫朋友拍了一條立法會宣傳片，除此以外已沒有工作，演出也停了。我一直賴以為生的兩個事業都微停，是有影響到情緒，7、8月時開始有負面情緒，覺得自己好冇用。」6號表示不少歌迷會Inbox表示從其歌曲中得到力量，他有時會為此感驕傲，但原來身在困局時就會自覺很渺小，所以要自救及爭氣。

鄧小巧去年在《叱咤頒獎禮》獲頒女歌手銀獎，她坦言心情複雜︰「好似好值得開心，但某程度上好空虛。今年有舞台的騷，有沒有觀眾也好，5隻手指數得晒﹗」鄧小巧表示去年的目標是登上紅館舞台，但在防疫措施下連外出同枱食飯也有人數限制時，還想什麼紅館。她說︰「今日得4個人食飯，約邊4個人出來好？黐線﹗還想紅館？紅館都不開﹗我現在的想法是，有得食好食，有得唱好唱﹗」

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（即時娛樂）