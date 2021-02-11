叱咤2020｜AGA首奪女歌手金獎 陳蕾摘銀 謝安琪獲銅獎 (22:05)

叱咤女歌手三甲方面，謝安琪（Kay）今年未能冧莊金獎，金獎由AGA（江海迦）奪得，亦是她今晚第3個叱咤獎，可謂大豐收，銀獎則是奪唱作人銅獎的陳蕾，Kay則獲銅獎。叱咤至尊唱片大獎，樂隊Dear Jane憑《Limerence》獲獎。

AGA更平了1996年王菲紀錄，除了奪唱作人金獎外，還膺女歌手金獎，她說：「真係冇諗過，多謝商台，多謝喜歡我嘅歌嘅DJ，每首作品喺大氣電波播放都唔簡單，多謝舒文，環球唱片公司，2020年我每寫一首歌之前，都會問點解要寫呢首歌？」

陳蕾則首次摘銀，她表示感謝商台之餘，還多謝亞視舊同事，因為他們看着她成長，她說：「呢個世界更多嘢無法預料，2020懂得珍惜當下，活着美好，我唔會估計大家喜歡乜嘢音樂，相信一切最好的安排。」

奪銅獎的Kay表示：「多謝商台今日舉行咁有挑戰性，排除萬難嘅頒獎禮。過去一年世界停頓，做幕前幕後工作都好艱難，今晚可以聚埋互相恭賀，台下睇好開心，能出席已榮幸，多謝在座咁多位，冇得獎嘅都嚟支持樂壇。」

另外，憑《呼吸有害》首奪「叱咤至尊歌曲」莫文蔚（Karen），今晚除了獻唱得獎歌外，並1擔任表演嘉賓，獻唱多首經典廣東歌，包括張國榮的《左右手》﹑張敬軒《百年樹木》﹑鄭欣宜《女神》﹑吳業坤《原來他不夠愛我》﹑張學友的《只想一生跟你走》﹑《你的名字我的姓氏》﹑《離開以後》﹑《還是覺得你最好》﹑《每天愛你多一些》﹑黃耀明的《春光乍洩》等。

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（即時娛樂）