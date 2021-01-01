叱咤2020｜許廷鏗首嘗男金滋味 馮允謙摘銀 林家謙獲銅 (22:39)

叱咤男歌手三甲方面，林家謙獲銅獎，馮允謙摘銀，亦是他今晚第3度上台獲獎，許廷鏗今年終於登頂，一嘗男歌手金獎滋味。

許廷鏗從森美手中奪過男歌手金獎，他說：「我係由《超級巨聲》出道，今年因為另一個唱歌比賽，啲人無啦啦同我講加油，但我唔係參賽者，不過好值得得開心，佢哋對樂壇有期望，有期望會有失望，多謝一班樂迷，各位Fans﹑觀眾及聽眾，喺2020年適應自己新生活﹑新模式，我好希望喺嚟緊日子，我仍然繼續唱好我嘅歌，2021年繼續指教。」

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（即時娛樂）