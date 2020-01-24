叱咤2020｜Dear Jane膺組合金獎 MIRROR奪銅獎感驚喜 (23:11)

Dear Jane、RubberBand（RB）及MIRROR分別奪得《叱咤頒獎禮》的組合金、銀、銅獎。Dear Jane幾位成員在台上多謝公司同事，透露過去幾年每次拎獎後落台，同事都向他們道歉，令他們不解。Dear Jane強調︰「為何對我們唔住？我們ok喇﹗」

RubberBand主音6號以他與方皓玟合作的歌曲來勉勵大家，他說︰「吸一啖氣再翻滾，我們現在需要吸一啖氣，在未來2021、2022如何變幻也好，都要再努力下去。」

MIRROR隊長Lokman說︰「沒想過有機會得到這個獎﹗我很喜歡一班人一齊做一件事，兩個腦點都好過一個腦﹗多謝公司將我們這班『竹仔』集合埋一齊，希望我們這班『竹仔』愈來愈實和硬，未來給大家更多光芒。」

相關新聞︰叱咤2020｜青出於藍 21歲姜濤首奪我最喜愛的男歌手

相關新聞︰叱咤2020｜許廷鏗首嘗男金滋味 馮允謙摘銀 林家謙獲銅

相關新聞：叱咤2020｜陳奕迅信人類身處過渡期 世界有日會變好

相關新聞︰叱咤2020｜6號停工自覺冇用 鄧小巧︰有得唱好唱

相關新聞︰叱咤2020｜疫情下收入跌到驚 陳柏宇嘆做歌手收入不穩陣

相關新聞︰叱咤2020｜AGA 馮允謙 陳蕾 分膺唱作人金銀銅

相關新聞：叱咤2020｜柳應廷@MIRROR大熱奪金 R.O.O.T盧瀚霆分膺銀銅

相關新聞：叱咤2020｜莫文蔚《呼吸有害》奪至尊歌曲大獎

相關新聞︰叱咤2020｜MIRROR首奪叱咤十大 成員齊腳載歌載舞

相關新聞：叱咤2020｜入行9年首奪歌曲獎 馮允謙喊住上台︰勿放棄夢想

相關新聞︰叱咤2020｜40歲關智斌首奪叱咤十大 陳柏宇走音失威

相關新聞：叱咤2020｜過百歌迷場外聚集 歌手台下兩人一組隔開坐

（即時娛樂）