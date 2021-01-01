叱咤2020｜打破最年輕紀錄 姜濤膺我最喜愛男歌手兼奪歌曲獎 (23:30)

MIRROR的姜濤成為叱咤史上最年輕的我最喜愛的男歌手外，他還憑《蒙著嘴說愛你》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，個人連奪兩獎，成為「疫市奇葩」。姜濤獲獎時多謝花姐（黃慧君），他說：「始終冇你，冇我哋呢班新人，多謝全民造星。」對於連奪兩個大獎，姜濤再補充，他表示會有人認為他值不值得獲這些獎，他說：「希望全香港市民繼續督促我哋呢班偶像。」

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（即時娛樂）