叱咤2020｜林海峰論盡MIRROR姜濤陳卓賢 (00:20)

林海峰（Jan）預先拍下片段在頒獎禮尾聲時播放，論盡不同的歌手。Jan先指姜濤充滿正能量，因為聽說他過去一年的收入比李克勤、陳奕迅（Eason）還高。Jan說︰「Eason也很努力，去年推出了兩首歌，分別是《荷包乾硬化》及《急性發錢寒》，好有共鳴﹗克勤也有首歌叫《為食熊貓》，即是為了搵食去唱歌兼做外賣。」

首次打入「我最喜愛的男歌手及歌曲」5強的陳卓賢（Ian），Jan溫馨提示他如有機會上台，最好一個人也不要多謝。Jan解釋︰「根據報道，你身邊有很多親...不是，是密切接觸者，大部分都是女神。一爆起來，根據現行法例，你那個『Ian群組』及全部密切接觸者，即是那班女神都要去隔離，入晒方艙。屆時你要在負壓房內舉行《方艙Ian音樂會》，希望屆時醫好啲人﹗」

Jan又指MIRROR沒機會奪「我最喜愛的組合獎」，直指今年所有組合的贏面也非常低。他解釋︰「因為今年有隊很強勁的組合突然爆了出來，大概成立了不夠一年，名叫『599G』。MIRROR遇到599G好危險，因為MIRROR太多人，違反限聚令﹗599G這組合勁在一時6個人，一時4個人，一時2個人，唔夠佢玩的﹗上台要幾皮嘢喎，為了拿獎挑戰法律，值得咩？除非你們即時解散，或者會有機會。」

至於缺席的鄭中基，Jan指他憑劇集《暖男爸爸》角逐「我最喜愛男主角」，又稱5強還有許廷鏗、林家謙，惟兩人輸經驗，太專注做音樂。他說︰「『我最喜愛』嘛，放多點時間拍劇、做評判和導師，歌迷才會投你一票。你沒聽過嗎？正所謂，歌迷的眼睛是雪亮的。不過，鄭中基的贏面也不太大，因為他遇到勁敵，另外一個爸爸，是A組的爸爸，林二汶，角逐『我最喜歡的女歌手』。」

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（即時娛樂）