林二汶昨晚首度奪得商台「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」獎,即晚在社交平台發出第一個帖文:「太多人要感激,此時此刻,我更想先多謝我生命裡面好重要好重要嘅老師,我天上嘅師尊。一切嘅美好,源於師尊嘅愛同教導,名次與肯定可貴,背後嘅關愛、支持、信任同教誨更難得。剛剛嚮台上時間不多,腦袋太亂,第一個感謝嘅post,我獻俾我嘅師尊。感受與感激,俾啲時間我消化,再慢慢每一位道謝,衷心感激每一位。」

相關新聞:叱咤2020|林二汶首奪我最喜愛的女歌手 RB奪我最喜愛組合

跟林二汶一齊擔任《全民造星III》導師的梁祖堯,昨晚即時親吻電視上的林二汶,並隔空送上祝賀:「I love you baba!!!!!!!!!! I’m so proud of you !!!!!!!!」

此外,林二汶去年11月底獲知入圍我最喜愛的女歌手五強時,曾於網上表示如果她攞到獎後,許下會籌備紅館演唱會的承諾,不少網民留言送上祝賀之餘並提醒林二汶記得要找數。連《全民造星III》的「旁白君」也出聲贈慶呢!

(即時娛樂)