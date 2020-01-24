叱咤2020｜Anson Kong@MIRROR無獎認失望：因為曾經很期待… (14:05)

Anson Kong（江熚生）昨晚失意於叱咤頒獎禮上，跟「叱咤樂壇生力軍」擦身而過，金獎得主、MIRROR隊友柳應廷（Jer）於台上亦有安慰Anson Kong說：「唔好唔開心，我哋一齊繼續努力，加油﹗」

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Anson Kong於電視上亦見到他很不開心，公布結果後表現很失落，未有跟其他MIRROR隊友上前擁抱柳應廷，只是在旁拍手。Anson Kong今日在網上直認失望：「等了28年終於到今日了，有點失望，因為曾經很期待，但自問今年已經盡了最大努力，抱歉咁多位幫助過我嘅人，特別係監製Terry，2020年你教識我好多嘢，我從來無後悔過搵你做監製，對唔住，答應你會有好消息的，係細佬不才。

另外要感謝屋企人一直支持和體諒，無論我練到幾夜幾嘈都好，你地都一句怨言都無，抱歉，未能令你們驕傲。

最後要多謝商台叱咤903頒組合獎銅獎俾mirror，對我地嚟講係一個好大嘅鼓勵，我地會繼續進步，俾大家見到更多唔同嘅一面。恭喜所有得獎歌手，看著你們說得獎經歷，給了我很多能量，繼續慢慢努力。

Ps：恭喜姜仔破紀錄成為年紀最細嘅我最喜愛男歌手，噚日太攰，唔記得tag你，還有另外兩位新人獎得主，噚日跌入自己失望漩渦，未有好好恭喜兩位。上一年大家都辛苦了 終於完成我們第一年新人階段，嚟緊準備將棒交俾下一位繼續努力。今年叱咤感受很多，學會很多，亦知道身邊有好多人好錫我，謝謝各位的支持和安慰，我會繼續努力💪🏻。最後感謝商台，2020年很艱難，謝謝你們堅持辦實體頒獎禮，令2021的開始變得不一樣，2021年，繼續努力，Come on Hater。唔好意思，你地打我唔死🔥」

（即時娛樂）