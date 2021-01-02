叱咤2020｜姜濤大豐收惹網民爭議 自知實力未得香港大眾認可 (15:33)

姜濤昨晚於叱咤頒獎禮上大豐收，成為「我最喜愛的男歌手」外，憑《蒙著嘴說愛你》奪得「我最喜愛的歌曲大獎」，而他所屬組合MIRROR獲頒「組合」銅獎，歌曲《IGNITED》亦打入「叱咤十大」第3位。

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姜濤返後台接受大會訪問，被問到最喜愛的Moment時，他說：「其實做歌每刻都是最喜愛過程，因為當初知道入這一行好不容易，更加無想過可以做到自己的歌，所以今日的成績表，好多謝大家畀的支持，亦好多謝Fans投我的票，好多謝大家。（有什麼說話想跟Fans講？）知道我的實力或能力上不是真正得到好多香港大眾的認可，但有你們的支持，會以我的作品去攞更好的成績令你們更加有面。」最後問到新一年有什麼願望，姜濤坦言最大的願望是中風的爸爸早日康復，來年自己繼續做好歌手本分，唱最好的歌給大家。

姜濤獲得我最喜愛的男歌手的得獎片段在商台YouTube頻道播出後，不少網民留言表達意見，有讚有彈，計有「覺得香港樂壇俾多啲新人上位係一件好事」、「起碼有香港既偶像，唔駛追韓星」、「我最喜愛係樂迷投嘅，你要講實力嘅叱咤咪已經畀咗許廷鏗男歌手金獎囉。」、「其他拎奬既歌手出道十廿年都走晒音，佢算唱得好」、「講真吳業坤都可以拎到我最喜愛男歌手，點解姜濤唔得？」、「香港樂壇已死，咁都比呢條友拎到，證明香港人已經唔識音樂，佢憑什麼？」及「尊重佢，但希望佢唔係兩三年貨仔」等。

姜濤今日亦於社交平台公開感謝各方支持，並再補充表示：「我知道自己自身的實力或者資歷都還不足以說服大家，當下我甚至都說服不了我自己。我很清楚的知道，畢竟自己的作品或者歌唱的實力都還未獲得大眾的認可，但這兩個獎項，是你們一票一票的辛苦投出來的，既然拿了，我以後對得起你們，很喜歡某一位前輩說過的一句話『用自己的作品，來保護自己的粉絲』。」

（即時娛樂）