興奮奪至尊歌曲大獎 莫文蔚︰從未在《叱咤》得過歌曲獎 (17:51)

莫文蔚（Karen）憑歌曲《呼吸有害》在昨晚的《叱咤頒獎禮》上奪得「至尊歌曲大獎」。她在頒獎禮中段時出場表演，唱出鄭欣宜《女神》、張敬軒《百年樹木》、黎明《那有一天不想你》、陳奕迅《K歌之王》、Mr.《如果我是陳奕迅》、謝安琪《囍帖街》等歷屆「我最喜愛的歌曲」，惟未有唱去年的「我最喜愛的歌曲」《人話》。

Karen坦言演唱別人的金曲壓力大，一定要唱得好不容有失，因此自12月初回港後已開始準備。提到時隔多年再參與音樂頒獎禮，她說︰「《呼吸有害》好Hit，難得我久未唱廣東歌，香港樂迷又那麼喜歡。我也是時間返香港，要見媽咪，而且很多行內人叫我今年一定要返來見大家，我覺得是個很完美的時機。」

《呼吸有害》奪「至尊歌曲大獎」，Karen直言很開心︰「哥哥（張國榮）1999年頒給我的只是個特別獎，我從未在《叱咤》得過歌曲獎。我今年入行28年，還要拿到那麼有分量的獎，成件事很圓滿！（向女歌手獎進發？）不了，現在是年輕一輩的天下，要他們繼承香港樂壇。有機會見到很多後輩，我很開心，還可以藉表演向香港樂壇致敬，送給我的前輩和後輩。」

原定去年舉行的紅館演唱會因疫情而煞停，Karen期待疫情今年會過去，她可以順利開騷。她表示暫時會留港陪伴母親，德籍老公Johannes也身在德國陪家人，夫婦二人暫時未能慶祝。Karen說︰「我們之前10個月也一齊，雖然他說很掛念，見少一日都也不想，還是待歐洲疫情穩定下，才看看幾時返去。現在飛去任何地方都要隔離很多個星期，如現在飛不太實際。」

（即時娛樂）