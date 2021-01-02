緋聞女王｜龔嘉欣最嬲傳拍周國賢酒店房門：這件事很離譜 (18:09)

龔嘉欣接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，大談入行經過及緋聞等。龔嘉欣接連有劇集出街，先後有《大醬園》、《殺手》、《香港愛情故事》及現在播放中的《堅離地愛堅離地》，令其人氣保持，有望爭無綫視后寶座，而入行12年的她最感謝是人生伯樂，是已故金牌監製錢國偉。

龔嘉欣是2008年因拍攝錢國偉的青春劇《盛裝舞步愛作戰》而獲邀簽約TVB，她視對方為恩師，「的確是人生轉捩點，當時為了拍這劇，我放棄了演藝學院的學業。肥仔（錢國偉）好好人，當我們妹妹般照顧，任我們去發揮，他絕對是我的伯樂」。談及得悉錢國偉病逝時的感受，她即熱淚盈眶並哽咽說：「之前知道他病，也見過他一次，是瘦了很多。收到消息一刻我在超巿購物，是一個好朋友告訴我，整個人即時空白一片，不停在超巿兜圈，是很難過。我真心想跟他講『多謝』兩個字，要不是他當年揀了我這個小妹妹拍劇，也不會有今日的我，或許我會行了另一條路。」

龔嘉欣演技獲得肯定外，亦被冠以過「緋聞女王」的稱號，2013年跟鄧健泓分手之後，先後與周國賢、許家傑、關楚耀、沈震軒、張振朗、吳業坤等傳過排聞，她對此從容表示：「是，我是好惹是非、好惹緋聞，以前細個入行不識講清楚，會任人鍾意點寫就點寫，但年紀大些，就覺得必需講清楚。你講的緋聞名單，無一個是真，都是拍劇合作或住得近被傳出來。（傳緋聞最嬲是哪一次？）周國賢，被傳拍對方酒店房門，事後我有跟他講番這件事，他說知道是誰做，那次根本不是我。為何出來變了是我呢？那時當然唔開心，當時初入行，無想過無事實根據的事能變成娛樂新聞，還要發生自己身上。當時是不懂處理，其實我一直想講，今天終有機會講，這件事很離譜，是無中生有，大家也可以問番周國賢。」

（即時娛樂）