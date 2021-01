黃依汶(Emme)今日(1月3日)40歲生日,她在社交平台上載賀卡,祝賀自己生日,暫時未見老公陳國坤及兒子陳真跟她的合照;黃依汶更搞笑話自己不再老,只是40而已。

黃依汶留言:「Happy birthday to me♥️,I'm not getting older,I'm getting better。#40而已🤩😆 #thankyou❤️」

(即時娛樂)