堅持牙醫演藝事業兩邊走 許廷鏗討厭被誤解視唱歌為玩票性質 (16:35)

許廷鏗（Alfred）入行11年，2017年離開無綫（TVB）轉投華納唱片後，雖被TVB封殺，但憑住對音樂的堅持，前晚終於在《叱咤頒獎禮》上勇奪男歌手金獎，《無力感》又獲頒「叱咤十大」第4位歌曲獎。休息一晚後，Alfred昨天起一連兩日在社交網發表感受，2012年香港大學牙醫學士畢業後堅持執業，演藝及牙醫事業兩邊走的他坦言曾被誤解，視唱歌為玩票性質。

他說︰「『佢整牙咁搵到，使乜驚啊？玩票性質唱吓歌咋嘛？』這是我親耳聽說過的一個說法。我不是記仇，但我這個人很不願意被誤解，因為我認真愛唱歌，從來都不是玩票性質。我是理解的，可能是因為條件，可能是因為曾經被加冕的光環，『許廷鏗』未必是你第一個會想起要支持的歌手，但是今年你們每一個鼓勵，大家支持的力度，我照單全收了……謝謝2021第一天大家給我的這份禮物，我好滿足， 但我在台上講的我會記住，我仍然會繼續唱好我嘅歌俾大家聽。曾經『失望』的，請給我們一眾堅守的歌手一個機會，去兌現大家的『期望』。」

「昨晚跟家人分享得獎的喜悅，其中我的姑姐提及了一句，『做你哋呢行真係辛苦，長期咁高壓』。不錯，我們的確每日努力做的，就是準備好自己在有機會的時候去盡力演出，滿足樂迷期許。不錯，接下來這一段就是，『食得鹹魚就要抵得渴啦！』不錯，但，我們都是人。歌手跟大家一樣，都是一步一步在人生路段學習走過來，不同人有不同的learning curve，最特別的是，歌手就是跟樂迷坦白裸露自身的learning curve，再販賣自己的感情，變成歌曲，變成商品。」

「我們必須有血有肉，大家才會有共鳴。這是我現在相信音樂要觸動人的必要過程，也是這首歌的誕生心路歷程。過去一年，有誰沒有無力感？歌手都會有『無力感』，但我相信沒有一位歌手在上場時，不希望做得好，不致力讓觀眾滿意。這首歌，送給仍然願意跟歌手同行學習的您。」

（即時娛樂）