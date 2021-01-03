亞姐鬧雙胞 全球總決賽今晚澳門舉行 亞視出聲明讉責 (17:50)

亞姐早前鬧雙胞，雖然有關案件已在審理當中，但一個名為《2020年亞洲小姐競選全球總決賽》今晚會在澳門舉行。（資料圖片）

亞洲小姐早前在大中華區「鬧雙胞」，案件目前仍在審理中，法院已向相關被告發出臨時禁制令，禁止在選美比賽中使用「亞洲小姐」及「MISS ASIA」。不過，名為《2020年亞洲小姐競選全球總決賽》今晚將在澳門舉行。

亞視今日發譴責聲明，強調亞洲電視為「亞洲小姐」、「MISS ASIA」及商標持有人，在香港及中國享有註冊商標權，與「亞洲小姐」選美競賽相關之著作權、商標、標章、表徵等智慧財產權、商譽、其他權利及利益等，皆歸屬其公司所有。亞視嚴重譴責所有侵權人在未獲得亞洲電視授權下，繼續以「亞洲小姐」名義舉辦選美競賽，並嚴重侵犯亞洲電視之知識產權。

聲明強調︰「亞洲電視將進一步譴責及否認侵權人及其所謂的全球總決賽所授予的任何有關『亞洲小姐』的頭銜和名譽。亞洲電視並考慮將2016年亞洲小姐全球總冠軍李思琪小姐、2017年亞洲小姐全球總冠軍何丹妮小姐及2018年亞洲小姐全球總冠軍王路瑤小姐，從《亞洲小姐冠軍名冊》中永久剔除，並即時終止與該等人士之所有合約與合作關係，以正視聽！亞洲電視已經對該等侵權人及其侵權行為採取法律行動，並將保留採取進一步行動的所有權利。」

（即時娛樂）